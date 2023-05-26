В Одесской области пограничники задержали мужчину, который хотел уплыть в Румынию на надувной резиновой подушке. При пересечении Дуная он собирался ориентироваться по собственноручно нарисованной карте.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Военнослужащие Измаильского отряда задержали 42-летнего мужчину на берегу реки Дунай. В телефоне путешественника помещалась фотография с чертежом маршрута движения в Румынию, проходившего через реку. Пограничникам житель Днепропетровской области объяснил, что маршрут прокладывал лично, при этом учитывал где наименьшая ширина и глубина Дуная. Пересечь государственную границу он планировал вплавь на надувной резиновой подушке", - говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения государственной границы лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Согласно постановлению суда, нарушитель должен уплатить 3,4 тысячи грн штрафа.

Нарушитель границы нарисовал карту и подготовил надувную подушку для пересечения Дуная. Фото: Госпогранслужба Украины

Ранее мы рассказывали, что двое одесситов хотели переплыть ледяную Тису на детских надувных кругах, чтобы сбежать в Румынию.

А в прошлом году пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, которые пытались вплавь сбежать из Украины в Венгрию.