Правоохранители задержали людей, которые переправляли уклонистов от мобилизации через границу из Украины в Россию под Сумами.

Как сообщает в Facebook Сумская областная прокуратура, для пересечения госграницы они выбрали один из международных пунктов пропуска в Сумском районе, где из-за систематических обстрелов отсутствуют пограничники.

"Желающих выехать на территорию страны-агрессора мужчины подыскивали через интернет. Свои услуги они оценивали в 4 300 долларов. Чтобы избежать разоблачения, подозреваемые общались с клиентами исключительно через мессенджеры и несколько раз по пути к линии границы меняли транспортные средства. Правоохранители задержали их 29 апреля 2023 года у границы при попытке переправить на территорию Российской Федерации 25-летнего юношу", - сообщает прокуратура.

Ранее мы писали, что СБУ заявила о разоблачении священника на Буковине, который помогал уклонистам выехать из Украины.

Также "Страна" рассказывала, что СБУ разоблачила новые каналы бегства уклонистов за границу под видом волонтеров и инвалидов на западе и юге Украины.