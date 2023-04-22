Пограничники Мукачевского отряда на границе с Венгрией задержали двоих молодых мужчин в возрасте 20 и 21 года, пытавшихся выехать из Украины по чужим детским свидетельствам о рождении.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

"Мужчины прибыли в пункт пропуска "Лужанка" в сопровождении 52-летнего жителя села Королево в Береговском районе. У мошенника были при себе доверенности от родителей, выписанные на данные детей 13 и 15 лет, фамилии которых были указаны в свидетельствах о рождении. Горе-аферистов инспектор пограничного контроля разоблачил сразу. Теперь молодых людей, которые притворялись детьми, ждет админответственность, а лицам, способствовавшим им в незаконном пересечении границы, грозит уголовная ответственность за организацию незаконного перемещения лиц через границу", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на границе с Венгрией поймали троих уклонистов. Один из них до последнего притворялся женщиной.

Также "Страна" подробно рассказывала, как мужчины пытаются уехать из Украины во время войны.