В СБУ сообщают, что добились ареста на очередные активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко почти на 740 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Арестованы акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области: АО "Эксимнефтепродукт", ЧАО "Синтез Ойл", ЧАО "Синтез Транзит", ООО "Укрлоудсистем", АО "Одеснефтепродукт", ЧАО "Черноморский топливный терминал" и ООО "Альбион Коммодитиз".

Сообщается, что Марченко владела долями в этих компаниях через ряд офшоров.

"Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря", - сообщает СБУ.

Напомним, ранее у Марченко конфисковали в пользу государства землю на берегу Днепра под Киевом на 204 млн. грн. Общая площадь земли - 9,5 га. Это часть лесного участка в Бориспольском районе.

В апреле этого года СБУ объявила в розыск жену Виктора Медведчука. В карточке Оксаны Марченко указано, что ее разыскивает СБУ Ивано-Франковской области и что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования.

Розыск Марченко касается уголовного дела по части третьей статьи 110-2 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

В конце февраля в Украине арестовали активы Марченко на более чем 5,6 миллиардов гривен. Кроме того, были арестованы ее активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

А в прошлом году на западе Украины арестовали отели Марченко и Медведчука.