Суд постановил передать в собственность государства земли на берегу Днепра, принадлежавшие Оксане Марченко - супруге Виктора Медведчука. Суд пришел к выводу, что эти земли предназначены для лесохозяйственного использования и были незаконно переданы в частную собственность.

Об этом сообщает прокуратура.

Общая площадь земли - 9,5 га общей стоимостью более 204 млн. грн. Это часть лесного участка в Бориспольском районе.

Прокуратура привела доказательства, что земля была неправомерно отчуждена и внесена в уставный фонд юридических лиц.

Решение вынес Хозяйственный суд Киевской области.

Напомним, в апреле этого года СБУ объявила в розыск жену Виктора Медведчука. В карточке Оксаны Марченко указано, что ее разыскивает СБУ Ивано-Франковской области и что она является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования.

Розыск Марченко касается уголовного дела по части третьей статьи 110-2 - "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

В конце февраля в Украине арестовали активы Марченко на более чем 5,6 миллиардов гривен. Кроме того, были арестованы ее активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

А в прошлом году на западе Украины арестовали отели Марченко и Медведчука.