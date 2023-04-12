Британия ввела новый пакет персональных санкций, в который попала супруга подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука Оксана Марченко.

В качестве причины указана ее связь с Медведчуком. Введены финансовые санкции - в дополнение к замораживанию активов.

Также под ограничения попали некоторые российские олигархи, их бизнес-активы и родственники.

Напомним, что в Украине Оксана Марченко недавно была объявлена в розыск.

На прошлой неделе СБУ сообщала, что по ее материалам суд наложил арест на еще два земельных участка с объектами недвижимости, "незаконно находившимися в собственности Оксаны Марченко".

В конце февраля в Украине арестовали активы Марченко на более чем 5,6 миллиардов гривен. Кроме того, были арестованы активы жены Медведчука в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Перед этим СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Медведчука. А также в домах у их директоров и совладельцев. По данным СБУ, новая фирма в Ялте с уставным капиталом в миллиард рублей, принадлежащая Марченко, оплатила услуги МВД РФ и Росгвардии по охране собственности семьи Медведчука в Крыму.