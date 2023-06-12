Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" сообщил, что из города вода полностью отошла.

"Вода полностью отошла. Люди видели в городе мертвую рыбу, она начала разлагаться, поэтому и запах соответствующий. В городе много подвалов затоплено, люди сами ищут помпы и откачивают воду. В ту часть города, которую сильно затопило, оккупанты никого не пускают, поэтому сложно сказать, что там происходит. С каждым днем последствия будут все ужаснее и ужаснее. По прогнозу погоды к концу недели резко поднимется температура, так это вообще сложно даже представить последствия всего этого", - говорит Коваленко.

По его словам, в результате потопа, жителям соседних сел, которые затопило, некуда возвращаться.

"В Корсунке вообще беда, жителям некуда возвращаться. Там ужасная картина, большинство домов повреждены, они просели и сложились. Люди приехали, посмотрели и уехали. Погибло очень много коров, поросят, собак, котов. В хлевах все затоплено. И это еще не все, потому что в Корсунке еще есть улицы, где есть вода", - сказал мэр Новой Каховки.

Он также рассказал, что вода полностью вымыла огороды местных жителей.

"Вода унесла все с собой. Жители Корсунки, например, жили за счет того, что у каждого были теплицы, как их называют люди "балаганы". Они возили продавать овощи, а теперь все теплицы уничтожены. Урожая больше нет", - сообщил Владимир Коваленко.

Напомним, в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными 46 населенных пунктов. На правом берегу эвакуировали 2 743 человека. Из Херсона эвакуировали 2318 человек. С оккупированных территорий левобережья Херсонской области удалось спасти 112 человек.

Также в Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что Каховское водохранилище потеряло уже более двух третей воды.