Из Каховского водохранилища потеряно уже более 72% или 14,395 куб.км воды.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды.

Подъем уровня воды продолжается только в Николаевской области. На остальных участках выше и ниже по течению от ГЭС вода отступает:

в Никополе вода отошла настолько, что нет возможности определить ее уровень;

в Херсоне уровень воды снизился еще на 2 метра и составляет 3,6 метров;

в Ингульце уровень воды также падает.

В Херсонской области подтопленными остаются 32 населенных пункта (3 801 дом) на правом берегу Днепра и 14 населенных пунктов на оккупированной территории.

Эвакуированы 2 743 человека.

МАГАТЭ отмечает, что уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 метров. Однако Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из водохранилища для охлаждения.

Напомним, ранее последний энергоблок Запорожской АЭС решили перевести в режим "холодной остановки".

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация с нехваткой воды для реакторов Запорожской АЭС может стать критической через несколько недель.