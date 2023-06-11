Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе направится в Киев и на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщается в опубликованном в воскресенье, 11 июня, заявлении агентства.

"Генеральный директор Гросси на следующей неделе поедет в Киев и на Запорожскую АЭС", - говорится в пресс-релизе.

Даты поездки гендиректора МАГАТЭ в Украину не уточняются.

Напомним, на днях Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределитель Запорожской ТЭС, ранее использовавшийся для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе. В МАГАТЭ сообщили, что агентство рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего требуется доступ к распределительной станции Запорожской ТЭС.

Тем временем Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.

Однако в МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС должна продолжить стабильно работать даже после падения воды ниже критического уровня.