Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределитель Запорожской ТЭС, ранее использовавшийся для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе.

Об этом говорится в ежедневной сводке агентства на его сайте.

Также сообщается со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси, что МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего требуется доступ к распределительной станции Запорожской ТЭС.

Напомним, сегодня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что ситуация с нехваткой воды для реакторов ЗАЭС может стать критической через несколько недель.

Однако в настоящее время, по данным "Энергоатома", ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции.