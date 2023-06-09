Россия сообщила МАГАТЭ об обстреле беспилотниками распределителя Запорожской ТЭС
Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что распределитель Запорожской ТЭС, ранее использовавшийся для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, подвергся ударам дронов-камикадзе.
Об этом говорится в ежедневной сводке агентства на его сайте.
Также сообщается со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси, что МАГАТЭ рассчитывает провести независимую оценку этой информации, для чего требуется доступ к распределительной станции Запорожской ТЭС.
Напомним, сегодня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины приняла решение перевести последний энергоблок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что ситуация с нехваткой воды для реакторов ЗАЭС может стать критической через несколько недель.
Однако в настоящее время, по данным "Энергоатома", ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции.