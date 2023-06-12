По состоянию на утро 12 июня в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными 46 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне вода продолжает уходить и на утро ее уровень составил 3 метра 29 сантиметров, что на 64 сантиметра меньше, чем вчера.

В воде остаются 46 населенных пунктов - 32 на правом берегу и 14 на левом. Затоплен 3701 дом (данные на освобожденной территории).

Продолжается спасательная операция. На правом берегу эвакуировали 2 743 человека. Из Херсона эвакуировали 2318 человек.

На оккупированных территориях левобережья Херсонской области россияне эвакуацию не проводят и мешают ее проводить украинцам, открывая огонь. Однако спасательная операция продолжается, оттуда было спасено 112 человек.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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