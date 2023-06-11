После подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 32 населенных пункта (3784 домов) на правом берегу Днепра и 14 населенных пунктов на Левобережье.

Об этом сообщает МВД.

Всего к ликвидации последствий привлечено около 1400 человек и более 345 единиц техники.

В Херсонской области удалось эвакуировать 2699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. В Николаевской области эвакуированы - 982 человека.

Напомним, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего в Херсонской области была объявлена эвакуация.

Ранее мы писали, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.

По данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Также мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.