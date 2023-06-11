Вода из Херсона постепенно отступает, однако 46 населенных пунктов региона остаются подтопленными. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской обладминистрации.

"Площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое: со 139 до 77,78 квадратных километра. Уровень затопления составляет 4,07 метра", - говорится в сообщении.

В течение вчерашнего дня вода отошла и из трех сел Бериславского района - Николаевки, Львова и Ольговки.

На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, на левом - 14.

Как писала "Страна", в Херсонской области продолжает снижаться уровень воды.

Напомним, Киевская область готова принять три тысячи эвакуированных из Херсонской области.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.

По данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Также сообщалось, что для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.