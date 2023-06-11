В Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает штаб ликвидации последствий катастрофы.

Специалистами Госэкоинспекции были отобраны пробы морской воды на разных пляжах Одессы и области.

По результатам лабораторных исследований выявлена соленость в 2,7-2,9 раза ниже нормы.

Зато зафиксировано превышение нормы взвешенных веществ (в 1,1-1,6 раза) и железа (в 3,4-9 раз).

Напомним, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего в Херсонской области была объявлена эвакуация.

Ранее мы писали, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.

По данным ООН, из-за подрыва Каховской ГЭС 700 тысяч человек в Украине остались без доступа к питьевой воде.

Также мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.