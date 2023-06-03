Власти Одессы подтвердили нефтяное пятно в море
В акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" наблюдается загрязнение моря нефтепродуктами. Специалисты проведут лабораторные анализы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"На морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", - указывается в сообщении.
Сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром в субботу, 3 июня, взяли пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.
"На сегодня сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов", - сообщают в горсовете.
Напомним, 29 мая Россия заявляла, что в ходе ракетного удара по Одесскому порту был потоплен десантный корабль "Юрий Олефиренко". Украина этой информации не подтверждала и не комментировала.
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