В акватории Черного моря в районе пляжа "Отрада" наблюдается загрязнение моря нефтепродуктами. Специалисты проведут лабораторные анализы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"На морской поверхности визуально наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера", - указывается в сообщении.

Сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром в субботу, 3 июня, взяли пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа.

"На сегодня сотрудниками Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон проводятся совместные действия по установлению объемов и источников загрязнения и информирования в установленном порядке правоохранительных органов", - сообщают в горсовете.

Напомним, 29 мая Россия заявляла, что в ходе ракетного удара по Одесскому порту был потоплен десантный корабль "Юрий Олефиренко". Украина этой информации не подтверждала и не комментировала.

Тем временем война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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