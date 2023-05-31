Минобороны РФ утверждает, что 29 мая в Одессе "уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко".

Киев этого не подтверждает.

Напомним, в этот день, 29 мая, Украина сообщала о возгорании в Одесском порту после падения обломков сбитого "шахида".

Сам корабль, ранее известный как "СДК-137" и "Кировоград" - средний десантный корабль проекта 773, построенный в Польше в 1960-е - 1970-е годы. Он отличается конструктивной простотой, небольшими затратами на эксплуатацию и хорошим вооружением. Был предназначен для десантирования 1-2 взводов десанта морской пехоты. Вооружение включало систему залпового огня с пусковыми установками и неуправляемыми реактивными снарядами. Он также использовался для защиты от надводных и воздушных угроз с помощью автоматической артиллерийской установки и ПЗРК.

После раздела Черноморского флота в 1994 году, корабль был передан Украине и получил название "Кировоград". В составе ВМС Украины он проходил ремонт и участвовал в международных учениях.

Во время оккупации Крыма Россией в 2014 году корабль временно находился у ВМФ России, но был возвращен Украине и базировался в Одессе. Позже его переименовали в "Юрий Олефиренко" в честь капитана 1-го ранга ВМС Украины Ю.Б. Олефиренко, погибшего во время войны на Донбассе.

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