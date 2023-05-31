В Киеве в пять раз повысился уровень загрязнения воздуха диоксидом азота
В воздухе в Киеве за неделю с 22 по 27 мая выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в пять раз.
Об этом говорится в еженедельном отчете о загрязнении воздуха от Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Также по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения формальдегидом (в 1,2-2,9 раза) и по диоксиду серы (1,3-1,9 раза).
Превышения фиксировали датчики на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Оболонском, Науки и Берестейском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина.
Напомним, Киев попал на 11 место в мировом антирейтинге городов с наиболее грязным воздухом. Сервисы по мониторингу показывают, что в столице в 11 раз превышен уровень мелкодисперсных частиц. Основной источник этих частиц, как правило - двигатели внутреннего сгорания.
Также мы писали, что эколог объяснил причины грязного воздуха в Киеве. По словам эксперта, системно решить эту проблему поможет увеличение зеленых зон в Киеве.