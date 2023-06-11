Россия перемещает свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в телеграм-канале.

По мнению Маляр, с этой целью россияне и осуществили подрыв Каховской ГЭС - чтоб не допустить проведения наступления ВСУ на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для других направлений.

"Командование российских оккупационных войск решило "сузить" возможную географию активных действий ВСУ. Подрыв Каховской ГЭС явно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и освободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", - заявила Анна Маляр.

Также, по ее словам, разрушением ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть сил и ресурсов Сил обороны Украины на ликвидацию техногенной катастрофы.

Тем временем по данным американского института изучения войны, ВСУ добились незначительных успехов в Запорожской области.

Напомним, что ВСУ опровергают начало масштабного наступления под Запорожьем, называя бои в этом регионе "разведкой боем".