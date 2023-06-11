За прошедшие сутки враг нанес 92 авиационных удара и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Произошло 35 боевых столкновений, ВСУ нанесли 30 ударов по позициям россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Россия продолжает фокусировать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки на этом участке фронта произошло 35 боевых столкновений.

Сообщается, что на Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно наступали в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял из артиллерии Угледар Донецкой области.

По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Войска РФ нанесли авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехова Запорожской области, совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Напомним, вчера украинский командир опроверг начало масштабного наступления под Запорожьем.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

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