В Херсонской области уже 8 погибших и 42 пропавших без вести после потопа от прорыва Каховской дамбы. Среди пропавших - семеро детей.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

По данным МВД, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов на обоих берегах Днепра. Эвакуировано 2743 человек.

В Николаевской области - двое погибших, подтоплен 31 населенный пункт. Вывезти удалось 982 человека.

Кроме того, в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.

Уровень воды стабильно снижается.

Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе, а Минздрав следит за эпидемиологической ситуацией.

Напомним, в министерстве защиты окружающей среды сообщили, что Каховское водохранилище потеряло уже более двух третей воды.

Ранее мы писали, что в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.