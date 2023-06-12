После подрыва Каховской ГЭС восемь погибших и 42 пропавших без вести - МВД
В Херсонской области уже 8 погибших и 42 пропавших без вести после потопа от прорыва Каховской дамбы. Среди пропавших - семеро детей.
Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
По данным МВД, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов на обоих берегах Днепра. Эвакуировано 2743 человек.
В Николаевской области - двое погибших, подтоплен 31 населенный пункт. Вывезти удалось 982 человека.
Кроме того, в Днепропетровской области отсутствует водоснабжение почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.
Уровень воды стабильно снижается.
Полиция принимает заявления о поврежденном имуществе, а Минздрав следит за эпидемиологической ситуацией.
Напомним, в министерстве защиты окружающей среды сообщили, что Каховское водохранилище потеряло уже более двух третей воды.
Ранее мы писали, что в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской ГЭС.
Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.