После обмеления Каховского водохранилища на прилегающих территориях вода отошла от берега на 30 метров, как подсчитали местные жители.

Соответствующие видео обмеления распространились в соцсетях.

Судя по кадрам, на образовавшихся "пляжах" обнаружились горы мусора, который раньше скрывался под водой. Волонтеры собирают команды неравнодушных людей, которые пытаются очистить побережье.

А на одном из видео люди показывают, как упал уровень воды в районе Днепрогэса.

Кроме того, издание "Суспильне" сообщило, что из-за снижения уровня воды в Запорожье из Днепра выступили остатки опор временного моста, который построили еще в 1944-м году.

На фото можно увидеть, как этот мост выглядел, когда строился и работал. Это железнодорожный мост, который просуществовал 9 лет, до 1952 года.

Напомним, сегодня в "Укргидроэнерго" сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже десяти метров - до 9,35 м. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.

Кроме того, на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления. Вода из Днепра в канал практически уже не уходит.