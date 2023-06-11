Вода отступила на 30 метров. На берегах вблизи Каховского водохранилища обнажились горы мусора. Видео
После обмеления Каховского водохранилища на прилегающих территориях вода отошла от берега на 30 метров, как подсчитали местные жители.
Соответствующие видео обмеления распространились в соцсетях.
Судя по кадрам, на образовавшихся "пляжах" обнаружились горы мусора, который раньше скрывался под водой. Волонтеры собирают команды неравнодушных людей, которые пытаются очистить побережье.
А на одном из видео люди показывают, как упал уровень воды в районе Днепрогэса.
Кроме того, издание "Суспильне" сообщило, что из-за снижения уровня воды в Запорожье из Днепра выступили остатки опор временного моста, который построили еще в 1944-м году.
На фото можно увидеть, как этот мост выглядел, когда строился и работал. Это железнодорожный мост, который просуществовал 9 лет, до 1952 года.
Напомним, сегодня в "Укргидроэнерго" сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже десяти метров - до 9,35 м. За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.
Кроме того, на участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления. Вода из Днепра в канал практически уже не уходит.