В Днепропетровской области уже начался массовый мор рыбы, о котором предупреждали экологи. Причина - обмеление реки из-за катастрофы на Каховской ГЭС.

В сети появились видео с рыбой, котрую выбросило на мель.

В Минздраве призывают ни в коем случае не есть эту рыбу из-за риска заражения ботулизмом.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.