В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС россияне активно вывозят награбленное имущество из затопленных населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, в Голую Пристань, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Напомним, что ранее мы писали о том, что после подрыва Каховской ГЭС восемь погибших и 42 пропавших без вести.

А также, что из-за подрыва Каховской ГЭС НБУ ждет появления в обороте "мокрой" гривны. Банкам объяснили, на каких условиях ее будут менять.

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Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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