Во вторник 13 июня, в Украине продолжается 475-й день войны с Россией.

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13 июня

08.21 В Киеве дали отбой тревоги.

08.19 Под завалами пятиэтажки в Кривом Роге, вероятно, находятся семь человек.

Об этом сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

08.15 Тревога постепенно охватывает и западные области Украины.

08.12 Украина заявляет о небольших достижениях в контрнаступлении, но без прорывов основной линии фронта российских войск. Такую оценку даёт последним событиям на фронте New York Times.

"Украинские завоевания касались крошечных деревень, и до сих пор не было никаких признаков серьезного прорыва в густой сети обороны российских оккупантов", - говорится в статье.

Хотя на видео из освобождённых сел действительно видно, что украинские силы свободно там действуют, "неясно, какой именно контроль они установили".

"На нескольких видео на заднем плане слышны взрывы и стрельба из стрелкового оружия", - пишет NYT.

Военные аналитики говорят, что потребуются недели или месяцы, чтобы оценить успех этих атак.

Украина далее, вероятно, будет использовать пробные атаки и ложные маневры, при этом основная часть атакующих сил будет находиться в резерве, говорят военные аналитики.

ВСУ не сообщили о потерях, но атаки на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки, вероятно, нанесут тяжелый урон украинским силам, говорят аналитики.

08.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 – уничтожен.

2. Кривой Рог. Есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из РСЗО. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченковской Харьковской области уничтожены жилые частные дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

4. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

5. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Белогоровки. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в направлении Благодатного.

6. Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе.

07.52 Зеленский опубликовал видео из Кривого Рога, где был прилет в пятиэтажку.

07.42 Предварительно погибли трое жителей пятиэтажки в Кривом Роге, сообщил губернатор Сергей Лысак.

По его данным, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров

Есть также трое пострадавших на частном предприятии. Вероятно, под завалами есть люди. Также разбиты 6 легковых машин.

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника и разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении.

07.40 Сообщают о взрывах в Днепропетровской области. Вероятно, работает ПВО.

Мониторинговые паблики пишут о наличии воздушных целей, которые идут с востока.

07.20 Информация от Генштаба ВСУ по ночным ударам по Украине.

Всего было запущено 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также был нанесен удар 4 "Шахедами", 1 из них уничтожен.

"В Кривом Роге есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии", - сообщает Генштаб ВСУ.

07.17 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщает, что в результате ракетной атаки в Кривом Роге есть убитые и раненые.

07.15 Сегодня ночью по Украине вновь наносились удары ракетами и "Шахедами". Сейчас по стране уже идут отбои воздушной тревоги.

Что известно к этому моменту?

1. В Кривом Роге сообщают о сильных взрывах. Горит жилой дом.

2. В Харькове - прилёт «шахида» по гражданской инфраструктуре, сообщил мэр города Терехов.

3. Были слышны взрывы в Киеве и в области. По заявлению Киевской городской военной администрации все ракеты сбиты.

07.10 Воздушная тревога в Украине.