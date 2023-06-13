В одной из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, около 50 компонентов – не российские.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Страну их происхождения он не назвал, но заявил, что данные о ней переданы международным партнёрам.

Ранее "Страна" сообщала, что во время ночной ракетной атаки армии России 13 июня всего выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.

Позже стало известно, что в результате ночного ракетно-дронового удара по городу была повреждена взрывной волной Криворожская ТЭЦ.

Без света остались три городские шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены.

Всего в Днепропетровской области после обстрела были повреждены и отключены магистральные сети. Без света остались более 9 тысяч человек. К утру без света оставалось 6 тысяч абонентов.