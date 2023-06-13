Криворожская ТЭЦ была повреждена взрывной волной в результате ночного ракетно-дронового удара по городу.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Без света остались три городские шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены.

В целом в Днепропетровской области после обстрела были повреждены и отключены магистральные сети. Без света остались более 9 тысяч человек. К утру без света оставалось 6 тысяч абонентов.

Напомним, во время ночной ракетной атаки РФ 13 июня всего выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге уже шесть погибших после ночного прилета в пятиэтажку.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.