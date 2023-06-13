Во время ночной ракетной атаки РФ 13 июня всего выпущено 14 крылатых ракет и четыре "Шахеда". Ракеты были выпущены бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспия, а дроны - с южного направления.

Об этом сообщило командование Воздушных сил.

Первой волной было выпущено 13 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БПЛА "Shahed-136/131".

Из них уничтожено 10 ракет и один дрон.

Часть ракет ударила по жилому сектору в Кривом Роге, в том числе по пятиэтажке. А под утро россияне выпустили еще одну ракету, она была уничтожена.

Также в результате атаки дронов в Харькове есть повреждения в Киевском и Салтовском районе. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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