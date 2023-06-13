Ночью россияне нанесли удар по Харькову дронами Shahed.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, что в результате ночной атаки РФ пострадала пятиэтажка в Кривом Роге. Там есть погибшие и раненые. Под завалами остаются люди.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.