Под завалами разрушенной в результате атаки РФ пятиэтажки в Кривом Роге, вероятно, находятся семь человек.

Об этом сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

"Утренний пост будет позже. Очень занят на ликвидации последствий ракетной атаки. К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек вероятно под завалами", - написал Вилкул.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 – уничтожен.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.

Telegram (https://t.me/stranaua)