Ночью 13 июня РФ ударила по Кривому Рогу. По предварительным данным, погибли трое жителей пятиэтажки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами есть еще люди.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров

Есть также трое пострадавших на частном предприятии. Вероятно, под завалами есть люди. Также разбиты 6 легковых машин.

Еще четверо травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Пострадало и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника и разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Кривого Рога, где был прилет в пятиэтажку.

По данным Генштаба ВСУ всего этой ночью было запущено 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также был нанесен удар четырьмя "Шахедами", один из них уничтожен.