Во вторник, 13 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Сегодня ночью РФ нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 – уничтожен.

2. Кривой Рог. Есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из РСЗО. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченковской Харьковской области уничтожены жилые частные дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.



4. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.



5. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Белогоровки. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в направлении Благодатного.



6. Продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.