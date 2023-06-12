На Донбассе произошло 23 боестолкновения. Россияне ударили ракетами по Харьковской области, а украинская ПВО сбила вертолет Ка-52.

Об этом сообщается в понедельник, 12 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе Веселого;

Авдеевском – в направлении Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки (14 атак);

Шахтерском – в направлении Благодатного.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла два ракетных (по Харьковской области) и 17 авиаударов, совершила 22 обстрела из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. Украинская ПВО уничтожила российский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Напомним, сегодня Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем, есть погибший.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.