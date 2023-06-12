Россияне ударили ракетами по Харьковской области, украинская ПВО сбила вертолет. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
На Донбассе произошло 23 боестолкновения. Россияне ударили ракетами по Харьковской области, а украинская ПВО сбила вертолет Ка-52.
Об этом сообщается в понедельник, 12 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Произошло 23 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Лиманском – в районе Веселого;
- Авдеевском – в направлении Авдеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки (14 атак);
- Шахтерском – в направлении Благодатного.
2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
3. Армия РФ нанесла два ракетных (по Харьковской области) и 17 авиаударов, совершила 22 обстрела из РСЗО.
4. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. Украинская ПВО уничтожила российский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Напомним, сегодня Россия сбросила три авиабомбы на Орехов под Запорожьем, есть погибший.
Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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