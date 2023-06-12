В понедельник, 12 июня, в Донецке сообщают о прилёте в районе железнодорожного вокзала.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На видео местные жители рассказывают, что 20-летняя девушка погибла, а ее двухлетний ребенок ранен.

Недавно в Донецке заявили об ударе по научно-исследовательскому институту в Калининском районе. От обстрелов погиб человек.

Ранее мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, повреждены дома, амбулатория и предприятие.

А в Торецке обстрелом повреждены девятиэтажка, библиотека и больницы.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.