У железнодорожного вокзала Донецка после обстрела погибла 20-летняя девушка, её ребенок ранен. Видео
В понедельник, 12 июня, в Донецке сообщают о прилёте в районе железнодорожного вокзала.
Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.
На видео местные жители рассказывают, что 20-летняя девушка погибла, а ее двухлетний ребенок ранен.
Недавно в Донецке заявили об ударе по научно-исследовательскому институту в Калининском районе. От обстрелов погиб человек.
Ранее мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Дружковке, повреждены дома, амбулатория и предприятие.
А в Торецке обстрелом повреждены девятиэтажка, библиотека и больницы.
Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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