Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке Донецкой области, обломками повреждены четыре дома, амбулатория и предприятие.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также под обстрел попало село Рай-Александровка Николаевской общины.

На Донецком направлении в Курахово один человек погиб. Также разрушен один дом, еще два повреждено.

На Горловском направлении один человек был ранен в Торецке. В общине повреждены три дома, четыре инфраструктурных объекта и админздание. В Часовоярской общине повреждены два дома.

На Лисичанском направлении разрушены два дома в Звановке. Также зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.

Напомним, сегодня ночью над Одессой было уничтожено 8 дронов и 2 ракеты. В результате падения обломков "Шахида" в Одессе погибло трое человек, 26 человек получили ранения.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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