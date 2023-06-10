В течение последних суток российские оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россия нанесла удары по территории Богодуховского и Купянского районов, произошли пожары. Трагически погиб мужчина в возрасте 29 лет, а 39-летний мужчина получил ранение.

Также был зафиксирован случай ранения 48-летнего мужчины в селе Гороховатка Изюмского района в результате вражеских обстрелов. В селе Котляры Харьковского района враг нанес удар ракетой "Калибр", значительных разрушений не зафиксировано, без пострадавших.

В селе Ивашки Богодуховского района инкубатор получил повреждения в результате обстрела, а в селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов вспыхнул лесной пожар. Госпитализирован 63-летний мужчина с ранением в городе Волчанск Чугуевского района.

Продолжается разминирование региона. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 18 гектаров территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

Как писала "Страна", утром 9 июня россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Той же ночью Харьковскую область атаковали "Шахедами", есть разрушения.

Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.