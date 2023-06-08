Проезд в метро Харькова остается бесплатным для пассажиров.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Мэр прокомментировал принуждение сотрудников метрополитена подписывать документ в поддержку введения платного проезда.

"Я возмущен тем, что произошло в метрополитене, этой самодеятельностью, которая не вписывается в логические рамки в то время, когда мы делаем бесплатный проезд, понимаем, что для этого есть финансовые возможности. Когда у нас не будет этих возможностей, я выйду и честно скажу об этом харьковчанам", - сказал Терехов.

Ранее мы рассказывали, что киевлян предупредили о вероятном подорожании проезда в общественном транспорте. Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте столицы является одной из самых низких в Украине и сейчас нет возможности развивать транспортную инфраструктуру именно из-за такой цены.

Однако позже мэр Киева Виталий Кличко пообещал не повышать цены на проезд в общественном транспорте до конца войны.