Со второго июня во Львове проезд автобусом будет стоить 15 грн. Это связано с повышением цен на топливо и его дефицитом в стране.

Сообщает мэр города Андрей Садовой.

"Когда была стоимость проезда в 10 грн, стоимость топлива была 23-24 грн. Сейчас стоимость топлива 58-59 грн и неизвестно какая будет динамика", - объяснил он.

По его словам, во Львове подорожает проезд только на автобусном транспорте, а цена на трамваи и троллейбусы остается прежней - 10 грн.

Кроме того, новая стоимость проездного билета на автобусе коснется только тех, кто не пользуется льготами.

"Понимаю, что это не то решение, которое может кому-нибудь понравиться. Но есть наша новая реальность, где горючее подорожало втрое и часто его просто нет", - объяснил Садовой.

Ранее мы писали о том, что в Киеве подорожал проезд в маршрутках. Теперь стоимость проезда в большинстве маршруток составляет 15 гривен.

Напомним, по состоянию на 27 мая, средняя цена автогаза в Украине подскочила до 40,33 грн/литр. "Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", в сети "Привата" цена выросла на 1,55 грн/литр до 39,95 грн, ОККО и WOG подняли цену на 0,99 и 1,02 грн/2 до 39,99 и 41,00 грн/литр.

Тем временем война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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