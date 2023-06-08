Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал устранить нарушения языкового закона в Харькове. Речь об использовании русского в сфере информации для общего ознакомления. По его словам, могут также переименовать станцию метро "Пушкинская".

Об этом Креминь написал в Фейсбуке.

Как сказано в посте, Департамент инфраструктуры Харьковского городского совета сообщил о выявлении на коммунальных транспортных предприятиях нарушений языкового закона при размещении информации для общего ознакомления.

"Так, в Харьковском метрополитене запланировано заменить русскоязычные надписи на путевых стенах станций "Академика Павлова" (надписи в мозаичном исполнении). "Киевская" (идет изготовление элементов названия станций) и станции "Пушкинская", в отношении которой рассматриваются варианты возможной замены названия с учетом вероятного переименования улицы и станции", - написал Креминь.

Также продолжаются работы по обследованию и приведению в соответствие с требованиями языкового закона других объектов предприятия.

А харьковское коммунальное предприятие "Комплекс по вывозу бытовых отходов" отчиталось, что по результатам обработки обращения Креминя на городском спецтранспорте демонтирована вся информация на русском языке и размещены новые лозунги предприятия на украинском языке: "Харьков - чистый город".

Отметим, что "Пушкинская" на Салтовской линии считается одной из красивейших станций метро в Европе. Весь ее дизайн связан с творчеством поэта. Стены платформ украшают керамические барельефы с цитатами из стихотворений Пушкина на русском, надпись над платформой "Пушкинская" стилизована под подпись классика, а при входе на эскалаторы есть бронзовые барельефы с фигурой поэта. Вероятно, в случае ее переименования всё оформление придётся сбивать.

Осенью в Харькове демонтировали бюст Пушкина с площади Поэзии.

Тогда же в Киеве снесли старейший памятник русскому поэту.