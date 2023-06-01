Четыре чиновника харьковского Национального университета гражданской защиты были отстранены на время расследования гибели двух курсантов и ранения еще одного в результате взрыва.

Об этом сказала "Суспильному" пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева.

"Четверо должностных лиц университета отстранены. Работает специализированная комиссия во главе с заместителем председателя ГСЧС. Все материалы будут переданы в ГБР", - сказала Рева.

Спикер ГСЧС Александр Хорунжий добавил, что отстранили тех, кто "ответственен за учебный процесс".

"Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание. Больше информации будет обнародовано по окончании расследования", - сказал Хорунжий.

31 мая два курсанта 21 и 22 лет Национального университета гражданской защиты погибли в результате взрыва в общежитии, когда "пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж". Раненому курсанту 20 лет.

По неофициальной информации, курсанты разбирали боеприпас по приказу руководителя без его присмотра. При этом курсантам поставили условие: если они не выполнят задания, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону.

В 2019 году мы сообщали, что трое курсантов одесской Военной академии получили ранения в результате взрыва боеприпаса на территории учебного центра вуза в поселке Черноморское.

Также мы рассказывали, что в 2020 году в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами.