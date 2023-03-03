В Основном суде черногорской столицы Подгорице прогремел взрыв, погиб один человек, пятеро ранены, сообщает МВД страны.

По данным местных СМИ, неизвестный взорвал взрывное устройство у входа в здание суда, когда там находилось большое количество людей.

Как пишет RTCG, взрыв произошел в 11:45 по местному времени (12:45 по Киеву).

По предварительным данным правоохранителей, бомбу привел в действие смертник. Он взорвал ручную гранату у входа во двор. В момент взрыва в зале находилось большое количество людей. Пока преступник является единственным подтвержденным погибшим, хотя СМИ пишут, что он устроил взрыв в толпе людей и погибших может быть больше.

В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи, полиции и пожарных. Ведется расследование произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Пакистане смертник взорвал себя в мечети. Погибли 17 человек, не менее 70 прихожан пострадали. В результате взрыва были повреждены также близлежащие постройки и транспортные средства.

Кроме того, сообщалось, что в Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле крупнейшего военного госпиталя.