В Черногории произошел конфликт между украинскими и российскими отдыхающими из-за флага Украины. Инцидент произошел в одном из заведений на пляже города Петровац.

Телеграм-каналы пишут, что украинцев выгнали по просьбе россиян, которым не понравилось намерение украинцев вывесить желто-голубой флаг на шезлонге. После словесного конфликта на повышенных тонах и толкотни персонал заведения решил выпроводить украинцев из заведения.

Ранее мы публиковали видео, как в Вене украинцы жестоко избили таксистов.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.