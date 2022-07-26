В турецкой Алании в отеле Quattro Beach российские и польские посетители подрались из-за темы российско-украинской войны.

Как сообщают телеграм-каналы, драка началась после того, как четверо поляков пригласили пару из РФ для беседы, а после попытались выяснить их отношение к войне.

Охрана не пыталась остановить конфликт.

Описывая дальнейшую судьбу россиян, СМИ пишут, что мужчину "посадили в камеру и заставляли признаться, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей".

Из полицейского участка россиянина выпустили к утру.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Турции и Греции прекратить принимать российских туристов.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.