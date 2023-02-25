В субботу, 25 февраля, действующий президент Черногории Мило Джуканович выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы, которые пройдут в следующем месяце. В случае победы для Джукановича начнется третий срок в качестве главы государства.

Об этом пишет Reuters.

Должность президента в Черногории в основном церемониальная, однако победа Джукановича может спровоцировать досрочные парламентские выборы после президентских, поскольку до сих пор он отклонял предложенных кандидатов на должность премьер-министра, говорится в публикации.

"Я вступаю в избирательную гонку с намерением быстро и убедительно победить", - заявил Джуканович, возглавляющий Демократическую партию социалистов.

В течение многих лет Черногория была разделена на тех, кто считает себя черногорцами и тех, кто считает себя сербами и выступает против независимости страны от соседней и значительно большей Сербией.

"Черногория полностью парализована на своем европейском пути, и эта агония должна быть остановлена как можно скорее", - сказал Джуканович, приведший Черногорию к независимости от государственного союза Сербии и Черногории в 2006 году. Именно он обеспечил членство страны в НАТО и поставил ее на путь к вступлению в Европейский Союз.

Кроме действующего президента, о выдвижении заявили еще двое кандидатов: Андрей Мандич от партии этнических сербов "Новая сербская демократия" и Драгиня Вуксанович Станкович от Социал-демократической партии.

Ранее мы писали, что в июле прошлого года, на шестом месяце боевых действий Черногория осудила войну России против Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в октябре 2022 года президенты девяти европейских стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс. Среди них был президент Черногории Мило Джуканович.