В Полтавской области, в городе Лохвица, мужчина застрелил двух соседей и соседку, а затем подорвался на гранате.

Об этом сообщает Главное управление полиции области на официальном сайте.

По данным правоохранителей, есть информация об одном из погибших. Им, вероятно, является Вячеслав Демчук, бывший голова Лохвицы, возглавлявший город в 2010-2015 годах.

Известно, что стрелял из гладкоствольного оружия 53-летний местный житель. От его пуль погибли мужчины в возрасте 47 и 67 лет, а также 63-летняя женщина. После этого убийца вернулся в свой дом, где взорвал себя гранатой. В результате взрыва произошел небольшой пожар, который удалось быстро ликвидировать.

О том, что один из убитых - Вячеслав Демчук, сообщают местные СМИ. В последнее время он работал директором в местном спортивно-техническом клубе Общества содействия обороне Украины. В 2020 году пытался переизбраться мэром и параллельно баллотировался в Полтавский областной совет.

По информации местного издания "Полтавщина", тройное убийство, вероятно, произошло из-за бытового конфликта.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Славуте Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в квартире и убил своего отца. Находившийся там же 37-летний брат подрывника находится в реанимации.

А в Харьковской области мужчина подорвал гранатой машину с односельчанами и пытался взорвать дом.