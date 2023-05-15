В гараже киевлянина полиция обнаружила целый арсенал оружия. Там хранилось более 35 тысяч патронов к огнестрельному оружию, гранаты, РПГ с реактивными снарядами, боеприпасы к гранатометам и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Изъятый арсенал оружия направлен на исследование.

Следователи квалифицировали действия владельца арсенала по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования устанавливается происхождение и назначение изъятого оружия и боеприпасов.

За незаконное обращение с оружием предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, недавно на киевской Троещине в квартире взорвалась граната.

А до этого тоже в Киеве мужчина бросил гранату в девушку, которая не отвечала ему взаимностью.

Тем временем война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне.

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