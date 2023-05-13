Днепровский районный суд Киева заочно присудил экс-командующему Черноморским флотом РФ адмиралу Александру Витко 15 лет тюремного заключения и штраф в 1 триллион 80 миллиардов гривен.

Соответствующий документ опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Известно, что Витко активно поддерживал захват Крыма в 2014 году.

В 2015 году президент России Владимир Путин указом присвоил ему звание адмирала, а в 2021 году Витко был уволен с воинской службы.

Экс-командующий Черноморским флотом был признан виновным по ряду статей, в т. ч. - в государственной измене (по ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27, ст. 113; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437).

Приговор был заочный, так как Витко находится в России.

Напомним, еще в 2016 году суд в Киеве разрешил заочно начать осуждение вице-адмирала Александра Витко, которого обвиняют в совершении особо тяжких преступлений перед Украиной.

В том же году главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против Украины командующему Черноморским флотом РФ вице-адмиралу Александру Витко.

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