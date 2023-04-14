Конституционный Суд Украины открыл производство по вопросу конституционности "Харьковских соглашений", которые продлили на 25 лет пребывания Черноморского флота России на территории Украины в обмен на скидку на цену газа.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Ранее в КС поступило представление от 49 народных депутатов Украины, чтобы суд проверил конституционность "Харьковских соглашений".

Среди подписантов обращения – депутаты нескольких фракций, в том числе "Слуги народа".

Нардепы считают, что Харьковские соглашения не соответствуют ч.7 ст. 17 Конституции и, что они противоречит принципам нацбезопасности Украины.

Напомним, что "харьковские соглашения" были подписаны в 2010 году. Они позволяли Черноморскому флоту России до 2042 года базироваться в Крыму. После подписания эти соглашения были синхронно ратифицированы в российской Госдуме и Верховной Раде. До этого их текст не был доступен общественности.

Ранее в Верховной Раде предложили люстрировать нардепов, голосовавших за "Харьковские соглашения" и "диктаторские законы".

А еще в мае прошлого года ГБР объявило, что начнет следствие по делу о подписании Харьковских соглашений экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

А летом бывшему министру обороны времен президентства Виктора Януковича Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене за Харьковские соглашения.