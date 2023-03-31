Конституционный суд проверит конституционность Харьковских соглашений 2010 года, продливших на 25 лет пребывание Черноморского флота России на территории Украины в обмен на скидку на цену газа.

Об этом сообщает телеграм-канал КСУ.

Как сказано в посте, сегодня в КСУ поступило представление от 49 народных депутатов Украины. Среди подписантов обращения депутаты нескольких фракций, в том числе "Слуги народа".

"Субъект права на конституционное представление считает, что обжалуемое соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного закона Украины, а также утверждает, что указанное соглашение противоречит принципам обеспечения национальной безопасности. Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. Следовательно, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания соглашения неконституционным", - отметили в КСУ.

Подписи депутатов, обратившихся в КСУ.

Как мы писали, в мае прошлого года Госбюро расследований объявило, что начнет следствие по делу о о подписании Харьковских соглашений экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

А летом бывшему министру обороны времен президентства Виктора Януковича Михаилу Ежелю сообщили о подозрении в государственной измене за Харьковские соглашения.