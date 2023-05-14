В субботу, 13 мая, на территории Александровской больницы в Киеве взорвалась и загорелась машина скорой помощи. В результате инцидента погибла женщина.

Сначала об этом сообщили местные Telegram-каналы, которые опубликовали видео возгорания. Позже в Киевской городской военной администрации дали официальный комментарий о пожаре на территории больницы.

"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно, 92 лет). Также была обнаружена женщина (ориентировочно, 60 лет) с ожогами 1-2-й степени. Пожар ликвидирован", - говорилось в сообщении администрации.

В КГВА опубликовали фото с места инцидента.

Сегодня "Страна" узнала подробности о вчерашнем пожаре на территории Александровской больницы.

По словам источника "Страны" в правоохранительных органах, возгорание произошло в результате неисправности кислородного баллона, которым был оборудован автомобиль скорой помощи.

"Во время транспортировки больной в приемное отделение в результате неисправности кислородного баллона в скорой помощи произошел взрыв баллона и возгорание автомобиля, из-за чего погибла пациентка Красникова М.Е. 1929 г.р., местная жительница, а также получила ожоги лица, головы и рук сопровождающая ее дочь Колишко Т.И. 1955 г.р., которую госпитализировали в лечебное учреждение", - рассказал источник.

Он также добавил, что, кроме этого, ожоги получил медбрат в составе бригады скорой медицинской помощи Кучерук С.В. 1998 г.р.

Машина скорой помощи сгорела полностью.

Напомним, два года назад в Александровской больнице также случился пожар. Сообщалось, что в двухэтажном недействующем корпусе произошло возгорание мусора в подвальном помещении. Тогда обошлось без пострадавших.