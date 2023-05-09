Сегодня, 9 мая, в Купянском районе Харьковской области из-за российского обстрела сгорели частный дом, гараж и хозпостройка.

Фото опубликовало областное управление ГСЧС в Facebook.

По его информации, артобстрел села Петропавловка произошел сегодня днем. Люди не пострадали.

"9 мая вражеская артиллерия совершила очередной обстрел села Петропавловка. В результате удара возник пожар на территории частного домовладения. В 14:50 на тушение данного пожара выехали спасатели 14-й и 44-й Государственных пожарно-спасательных частей", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Волчанске Харьковской области обстрелом уничтожен памятник авиацентру ДОСААФ. Там на постаменте раньше стоял учебный самолёт.

Также вчера в селе Станислав Херсонской области под обстрел попала бригада, занимающаяся телеком-провайдингом.

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